32º Campean reúne estudantes de Anastácio a partir deste sábado

Abertura do Campean em 2025: evento é a maior competição esportiva estudantil de Anastácio / Arquivo O Pantaneiro

O esporte estudantil anastaciano terá uma programação especial a partir deste sábado (22), com o início do 32º Campean (Campeonato Estudantil de Anastácio). A competição segue até 31 de agosto, reunindo alunos das redes municipal, estadual e privada no ginásio poliesportivo.

Ao longo dos nove dias de programação, os estudantes participarão de disputas em 12 modalidades - futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, futebol society, tênis de mesa, badminton, xadrez, damas, karatê e atletismo.

As competições serão divididas nas categorias fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e júnior, contemplando diferentes faixas etárias entre os participantes.

Tradicional no calendário esportivo de Anastácio, o Campean vai além da disputa por resultados. A competição proporciona a integração entre estudantes de diferentes instituições e estimula valores como disciplina, trabalho em equipe, dedicação e respeito.

O evento é promovido pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, em parceria com a Lema (Liga Esportiva Municipal de Anastácio).

Com a programação distribuída em diferentes modalidades, o campeonato também busca aproximar os estudantes da prática esportiva e ampliar a participação dos jovens em atividades que contribuem para a formação e a convivência social.