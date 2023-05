7º Batalhão de Polícia Militar de Anastácio apreendeu um adolescente infrator por alterar plac

A equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar apreendeu um adolescente infrator por alterar a numeração da placa de uma motocicleta.

Nesta quinta-feira, 4, por volta das 21h00min, durante patrulhamento preventivo e ostensivo nos Altos da Cidade, os militares visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou esconder o rosto.

Diante da situação os policiais procederam com a abordagem e notaram que a placa da motocicleta que estava sob a posse do adolescente de 17 anos estava pintada, com os números trocados. Após a checagem no sistema e verificação da numeração do chassi, foi constatado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.