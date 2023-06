7° BPM de Anastácio recupera moto furtada

Na manhã da última quinta-feira, 15, Um equipe da Força Tática de Anastácio avistou uma motocicleta marca HONDA, modelo CG 125 FAN de cor PRETA estacionada em uma garagem.

Diante da característica da motocicleta, que poderia ser produto de furto, foi realizado a checagem e constatado que a mesma constava no sistema para ser recuperada.

Após a checagem foi feito contato com o proprietário do imóvel que nos relatou: "Que dias anteriores um homem, chegou e pediu para guardar a moto em seu estabalecimento", seguindo o relato do homem isso ja fazia tres meses.

Os militares pegaram a motocicleta e encaminhou ao pátio da Delegacia de Anastácio para providências