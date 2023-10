A Escolinha Seduc de Anastácio encara o Naútico de Campo Grande nas oitavas de finais

Divulgação

Neste sábado, 28, a Escolinha de Futebol de Base Seduc, representante de Anastácio, enfrentará o Naútico de Campo Grande em uma partida fundamental pelas oitavas de finais do Campeonato Sul-mato-grossense categoria Sub-15.

O palco desse confronto de talentos promissores será o Estádio Mario Pinto, localizado no Noroeste, com o apito inicial previsto para as 15h.

A competição tem sido marcada por grandes jogadas, rivalidades acirradas e momentos memoráveis. Com a entrada franca, os torcedores têm a oportunidade de apoiar e vibrar com os jovens talentos em ação, proporcionando um ambiente estimulante para o desenvolvimento do futebol de base na região.

A partida entre a Escolinha Seduc e o Naútico promete muita emoção e os torcedores podem comparecer no Estádio Mario Pinto (Noroeste) às 15h. A entrada é gratuita, e a expectativa é de um dia repleto de esportividade e paixão pelo futebol.