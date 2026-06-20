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Patrulhamento preventivo

Abordagem na MS-170 leva PM a desarticular esquema de tráfico de drogas em Anastácio

Residência já era alvo de denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes na região

Anibal Placêncio

Publicado em 20/06/2026 às 13:07

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No imóvel, foram encontrados diversos materiais utilizados na preparação e distribuição dos entorpecentes / Divulgação

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 8,5 quilos de maconha e na prisão de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas, em Anastácio. A ocorrência teve desdobramento a partir de patrulhamento preventivo realizado na MS-170, no início da noite da última quinta-feira (18).

De acordo com a PM, os agentes abordaram um veículo que despertou suspeitas ao transitar pela rodovia. Nas buscas, foi encontrada uma porção de maconha com o condutor do automóvel.

A partir das informações levantadas no local, a equipe deu continuidade às diligências e chegou a uma residência que já era alvo de denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes na região de Anastácio.

Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram mais de 8,5 quilos de maconha, além de porções de skunk e outras quantidades da droga já fracionadas e prontas para a venda.

Também foram apreendidos diversos materiais utilizados na preparação e distribuição dos entorpecentes, entre eles balança de precisão, dichavadores e outros objetos associados à atividade criminosa.

A operação culminou na prisão dos envolvidos e na retirada de uma grande quantidade de drogas de circulação. Conforme a Polícia Militar, a ação reforça a importância do policiamento ostensivo e do trabalho de combate ao tráfico, contribuindo para a segurança dos moradores de Anastácio e Aquidauana.

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