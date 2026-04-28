Abril Verde leva conscientização sobre saúde e segurança em Anastácio

Prefeitura de Anastácio

Como parte das ações do Abril Verde — mês voltado à conscientização sobre saúde e segurança do trabalhador — a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizou uma atividade educativa no canteiro de obras da Perimetral, reforçando a importância da prevenção no ambiente profissional.

A iniciativa foi conduzida pelas equipes da Vigilância Sanitária e da eMulti, que levaram orientações práticas aos trabalhadores sobre cuidados essenciais no dia a dia das obras. Durante a ação, a coordenadora da Vigilância Sanitária, Karina, destacou a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), fundamentais para reduzir riscos e evitar acidentes no ambiente de trabalho.

Além da segurança física, a atividade também abordou o cuidado com a saúde mental. A psicóloga Luísa participou do encontro e ressaltou a necessidade de atenção ao bem-estar emocional dos trabalhadores, especialmente em funções que exigem esforço físico intenso e alto nível de concentração. Segundo ela, manter o equilíbrio psicológico é essencial para a qualidade de vida e também para a prevenção de acidentes.

A ação integra a programação do Abril Verde, campanha que busca sensibilizar trabalhadores e empregadores sobre a importância de ambientes laborais mais seguros e saudáveis. Ao levar informação diretamente ao local de trabalho, a Secretaria de Saúde reforça seu compromisso com a promoção da saúde integral e a prevenção de doenças e acidentes ocupacionais.

A expectativa é que iniciativas como essa contribuam para fortalecer a cultura de segurança, incentivando práticas mais responsáveis e conscientes no cotidiano profissional.