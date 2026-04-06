Ação de saúde reúne participantes no Parque Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Uma ação de saúde foi realizada nesta segunda-feira (6) no Parque Anastácio, em referência ao Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde.



A atividade contou com a participação dos secretários João Fernando Guessy Braga, da Saúde, e Luizinho Abdalla, do Esporte, além de integrantes do grupo AtivaMente das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) da cidade e das regiões rurais de Veredão e Pulador.



Durante a programação, foram realizadas atividades físicas e exercícios orientados pelos professores Renata e Patrick. Também ocorreram sessões de liberação miofascial e orientações sobre alimentação com nutricionista da equipe e-Multi.



O AtivaMente é um projeto voltado à prática de atividades físicas e ao acompanhamento em saúde. As atividades são realizadas em diferentes pontos do município, com horários distribuídos entre unidades de saúde e espaços públicos.



As aulas conduzidas pela professora Renata ocorrem nas seguintes unidades: ESF Arapongas (segunda, quarta e sexta, às 7h15), Parque Anastácio (quarta e sexta, às 8h), ESF Altos da Cidade (segunda, quarta e sexta, às 8h40), Praça Garibaldi Medeiros (terça e quinta, às 6h30) e ESF Alfredo Garcia (terça e quinta, às 8h).



O professor Patrick atua na ESF Veredão (segunda, às 7h15), ESF Pulador (segunda, às 9h), ESF Arapongas (terça e quinta, às 7h), ESF Anastácio (quarta, às 7h15), ESF Umbelina (quarta e sexta, às 6h), ESF Benta Vieira (quarta, às 8h15, e sexta, às 7h30) e ESF Rodrigo Queirós das Chagas (quarta e sexta, às 8h).