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Saúde

Ação de saúde reúne participantes no Parque Anastácio

O AtivaMente é um projeto voltado à prática de atividades físicas e ao acompanhamento em saúde

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 17:00

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Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Uma ação de saúde foi realizada nesta segunda-feira (6) no Parque Anastácio, em referência ao Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde.

A atividade contou com a participação dos secretários João Fernando Guessy Braga, da Saúde, e Luizinho Abdalla, do Esporte, além de integrantes do grupo AtivaMente das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) da cidade e das regiões rurais de Veredão e Pulador.

Durante a programação, foram realizadas atividades físicas e exercícios orientados pelos professores Renata e Patrick. Também ocorreram sessões de liberação miofascial e orientações sobre alimentação com nutricionista da equipe e-Multi.

O AtivaMente é um projeto voltado à prática de atividades físicas e ao acompanhamento em saúde. As atividades são realizadas em diferentes pontos do município, com horários distribuídos entre unidades de saúde e espaços públicos.

As aulas conduzidas pela professora Renata ocorrem nas seguintes unidades: ESF Arapongas (segunda, quarta e sexta, às 7h15), Parque Anastácio (quarta e sexta, às 8h), ESF Altos da Cidade (segunda, quarta e sexta, às 8h40), Praça Garibaldi Medeiros (terça e quinta, às 6h30) e ESF Alfredo Garcia (terça e quinta, às 8h).

O professor Patrick atua na ESF Veredão (segunda, às 7h15), ESF Pulador (segunda, às 9h), ESF Arapongas (terça e quinta, às 7h), ESF Anastácio (quarta, às 7h15), ESF Umbelina (quarta e sexta, às 6h), ESF Benta Vieira (quarta, às 8h15, e sexta, às 7h30) e ESF Rodrigo Queirós das Chagas (quarta e sexta, às 8h).

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