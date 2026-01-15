Ação do Janeiro Branco promove reflexão sobre saúde mental em Anastácio

O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos
A iniciativa reforçou a mensagem central da campanha Janeiro Branco: cuidar da saúde mental é um ato de amor e responsabilidade, tanto consigo mesmo quanto com os outros / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
Em alusão à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a saúde mental, profissionais do Centro de Atenção Multidisciplinar ao Espectro do Autista (CEAME-TEA) realizaram uma ação especial nesta semana. Psicólogas do centro promoveram um momento de acolhimento e reflexão junto aos familiares que aguardavam atendimento terapêutico ou consulta com neurologista.
A atividade, que ocorreu nas dependências do serviço, utilizou a dinâmica lúdica "Boliche das Emoções" para engajar os participantes. O objetivo foi facilitar um espaço de escuta, diálogo e descontração, abordando de forma sensível a importância do equilíbrio emocional e dos cuidados com a saúde mental no cotidiano.
A iniciativa reforçou a mensagem central da campanha Janeiro Branco: cuidar da saúde mental é um ato de amor e responsabilidade, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Para as famílias que acompanham pacientes em tratamento, esse cuidado é especialmente relevante, uma vez que a jornada de apoio exige resiliência e bem-estar psicológico.
A ação no CEAME-TEA exemplifica como a temática da saúde mental pode ser integrada aos serviços de saúde de forma criativa e humanizada, estendendo o cuidado também aos acompanhantes. O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos.
