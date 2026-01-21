Ação intersetorial leva serviços essenciais ao Distrito de Águas do Miranda

Entre os serviços disponíveis estarão a atualização do Cadastro Único, essencial para o acesso a programas sociais / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Setor de Cadastro Único, realizará uma ação intersetorial no Distrito de Águas do Miranda, em Anastácio. A iniciativa está marcada para o dia 22 de janeiro de 2026, no período da manhã, das 7h às 11h, e oferecerá diversos serviços gratuitos à população.

Entre os serviços disponíveis estarão a atualização do Cadastro Único, essencial para o acesso a programas sociais; vacinação para a comunidade; exames preventivos em cães realizados pela equipe de Controle de Zoonoses; e uma palestra sobre saúde mental, integrando a campanha Janeiro Branco.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços públicos essenciais, muitas vezes concentrados na sede do município, e fortalecer as políticas de assistência e saúde na área rural. A iniciativa busca aproximar a gestão municipal da comunidade, garantindo que direitos e benefícios cheguem a quem mais precisa.

A expectativa é atender centenas de moradores do distrito e áreas vizinhas, promovendo cidadania, cuidado com a saúde humana e animal, e orientação sobre bem-estar emocional. A Prefeitura de Aquidauana reforça o compromisso com a interiorização das ações públicas e a melhoria da qualidade de vida em todas as regiões do município.

