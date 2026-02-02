Acidente com capotamento é registrado próximo à ponte boiadeira

Divulgação/ Bombeiros

Um sinistro de trânsito com capotamento mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na noite deste sábado (31), em Anastácio. A ocorrência foi registrada na Rua Vanderlei, nas proximidades da ponte boiadeira, no bairro Frigorífico, após acionamento pelo telefone de emergência 193.



No local, a guarnição da viatura UR-141 encontrou o condutor do veículo consciente, orientado e caminhando pela via. Durante a avaliação inicial, foram constatadas escoriações abrasivas na região frontal dos arcos costais e um corte superficial na região temporal esquerda, sem sangramento ativo. Não foram identificadas outras lesões aparentes.



Após os procedimentos de avaliação e a prestação das orientações necessárias, o condutor recusou o encaminhamento ao Pronto-Socorro.

