02 de Fevereiro de 2026 • 11:50

Polícia

Acidente com capotamento é registrado próximo à ponte boiadeira

A ocorrência foi registrada na Rua Vanderlei, nas proximidades da ponte boiadeira, no bairro Frigorífico

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 09:59

Atualizado em 02/02/2026 às 10:03

Divulgação/ Bombeiros

Um sinistro de trânsito com capotamento mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na noite deste sábado (31), em Anastácio. A ocorrência foi registrada na Rua Vanderlei, nas proximidades da ponte boiadeira, no bairro Frigorífico, após acionamento pelo telefone de emergência 193.

No local, a guarnição da viatura UR-141 encontrou o condutor do veículo consciente, orientado e caminhando pela via. Durante a avaliação inicial, foram constatadas escoriações abrasivas na região frontal dos arcos costais e um corte superficial na região temporal esquerda, sem sangramento ativo. Não foram identificadas outras lesões aparentes.

Após os procedimentos de avaliação e a prestação das orientações necessárias, o condutor recusou o encaminhamento ao Pronto-Socorro.

Leia Também

ÚLTIMAS

Tempo

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

A previsão é de aproximadamente 20mm de chuva neste domingo na região

Aquidauana

Produção de rapadura preserva história e identidade da família Jordão na Aldeia Bananal

Segundo Josias Ramires, cacique da Aldeia Marçal de Souza, recordar a caminhada da família Jordão é também valorizar a cultura e a economia tradicional indígena.

