Acidente com motociclista ferido é registrado perto da Ponte Nova

Flagrante de acidente em horário de grande movimento na Avenida da Integração / Você Repórter

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou equipes de resgate, no início da tarde desta terça-feira (07), na Avenida da Integração, nas proximidades da Ponte Nova, em Anastácio.

Conforme informações enviadas ao O Pantaneiro, a colisão ocorreu em um dos horários de maior movimento na região. O motociclista ficou ferido e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As imagens encaminhadas à reportagem mostram que o automóvel sofreu avarias na parte dianteira após o impacto, enquanto a motocicleta aparece quase embaixo do carro. Destroços ficaram espalhados pelo local, chamando a atenção de condutores e pedestres que passavam pela travessia entre Anastácio e Aquidauana.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

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