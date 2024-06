Acidente de moto em Anastácio deixa jovem ferido

João Eric / O Pantaneiro

Um motociclista ficou feriado depois de sofrer uma queda em Anastácio. O acidente aconteceu na manhã de domingo (2), por voltas das 5h30, na Avenida Manoel Murtinho.



Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um jovem de 23 anos, consciente e orientado, mas sentado na via. Ele apresentava ferimentos na mão direita e queixava-se de dores no ombro.



Prontamente, a equipe prestou os primeiros socorros ao jovem, realizando a imobilização adequada, e em seguida, o transportou ao Pronto Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico especializado.



As circunstâncias precisas do acidente não foram divulgadas até o momento desta publicação.