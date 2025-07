Acidente em cruzamento de Anastácio envolve jovens sem habilitação

Durante a verificação dos policiais, foi constatado que nenhum dos envolvidos portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) / Polícia Militar, Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na madrugada do último domingo, dia 6, mobilizou a Polícia Militar de Anastácio. O caso ocorreu no cruzamento da Rua da Integração com a Avenida Manoel Murtinho, no Centro da cidade, por volta das 23h55 do dia 5 de julho.

Segundo o boletim, Jean Pablo Peralta Pires, de 18 anos, relatou que pilotava uma motocicleta Honda Biz quando parou no semáforo, que estava vermelho. Logo atrás, o Fiat Palio conduzido por Kauan Amorim Martinez, também de 18 anos, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da moto.