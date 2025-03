Acidente em AnastÃ¡cio causa grave ferimento em passageira de moto

No início da noite desta sexta-feira (07) ocorreu um acidente no cruzamento das Avenidas da Integração e Manoel Murtinho, em Anastácio, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. O acidente deixou uma passageira de moto gravemente ferida, com uma fratura exposta no tornozelo e várias escoriações pelo corpo.

De acordo com testemunhas, a força do impacto fez com que a motocicleta perdesse o controle, e a passageira, que estava na garupa, foi arremessada ao solo, sofrendo os ferimentos mais graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram rapidamente acionadas e chegaram ao local para prestar socorro. O condutor da moto foi socorrido pelo SAMU. Já a passageira da motocicleta foi atendida pelo Corpo de Bombeiros orientada, deitada ao solo já sem o capacete, com uma grave fratura no tornozelo e vários ferimentos pelo corpo. Ela foi estabilizada ainda no local e encaminhada, com urgência, para o Hospital Regional de Aquidauana, assim como o condutor da motocicleta.

As autoridades competentes estão investigando as causas do acidente, que, segundo a primeira análise, pode ter ocorrido devido à imprudência de um dos motoristas. O condutor do veículo envolvido no acidente, uma Saveiro de cor prata, não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento às vítimas.

O caso será investigado, e mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas..