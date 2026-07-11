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Trânsito

Colisão entre bicicleta elétrica e carro mobiliza bombeiros em Anastácio

Caso foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira; cidade teve semana marcada por várias ocorrências de trânsito

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/07/2026 às 08:22

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Registro antes da chegada do Corpo de Bombeiros / Você Repórter/O Pantaneiro

Uma ciclista ficou ferida no fim da tarde desta sexta-feira (10), após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro, em Anastácio. A colisão ocorreu na Avenida Manoel Murtinho, no semáforo localizado no acesso à Ponte Velha.

Com o impacto, a condutora da bicicleta elétrica caiu sobre a pista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Aquidauana para avaliação médica e continuidade do atendimento.

O acidente acontece em uma semana marcada por diversos sinistros de trânsito em Anastácio. Entre os casos registrados está a colisão entre um carro e uma motocicleta, ocorrida na noite de segunda-feira (06), que resultou na morte de uma gestante e do bebê que ela esperava.

Saiba mais:

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