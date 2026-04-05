Acidente entre carro e moto de entrega é registrado em Anastácio

Um acidente envolvendo um carro e uma moto de entrega foi registrado na manhã deste domingo (05), em Anastácio.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Manoel Murtinho, nas proximidades do bairro Princesa. A moto envolvida utilizava carretinha lateral, comum em serviços de entrega.

Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente. Testemunhas relataram que o impacto chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pelo local.

Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram socorro ao motociclista. O estado de saúde dele não foi informado até o momento.

O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.