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TRÂNSITO

Acidente entre carro e moto de entrega é registrado em Anastácio

Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram socorro ao motociclista

Redação

Publicado em 05/04/2026 às 09:52

Atualizado em 05/04/2026 às 10:10

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Um acidente envolvendo um carro e uma moto de entrega foi registrado na manhã deste domingo (05), em Anastácio.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Manoel Murtinho, nas proximidades do bairro Princesa. A moto envolvida utilizava carretinha lateral, comum em serviços de entrega.

Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente. Testemunhas relataram que o impacto chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pelo local.

Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram socorro ao motociclista. O estado de saúde dele não foi informado até o momento.

O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.

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