Acidente entre carro e moto deixa ferido em Anastácio

Vítima foi socorrida / Divulgação

Um homem de 28 anos ficou ferido após um acidente entre sua moto e um carro na rua 27 de Julho esquina com a rua Alcântara, em Anastácio. O fato ocorreu nesta quarta-feira, 13.

Conforme informações obtidas pelo O Pantaneiro, era por volta das 12h05 quando ocorreu a batida próximo à entrada do frigorífico em Anastácio.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e encontrou a vítima do sexo masculino, de 28 anos, caída ao solo. Ele estava consciente e orientado, com um pequeno ferimento contuso e com diversas escoriações pelo corpo.

A vítima foi transportada ao pronto-socorro de Aquidauana.