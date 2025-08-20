Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Anastácio

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no final da manhã de ontem (19), por volta das 12h, na avenida Manoel Murtinho, região central de Anastácio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta. A vítima, um homem de 25 anos foi encontrada sentada, consciente e orientada, com ferimento lacerante na coxa esquerda.



Após avaliação primária e secundária, os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam o jovem ao Pronto-Socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos.

