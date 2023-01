Motociclista fica ferido após colidir em carro que fez manobra de conversão

O Pantaneiro

Um motociclista ficou ferido, após acidente entre um veículo Toyota Yaris e sua motocicleta Honda Tornado, no início da noite de ontem (13), na Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio.

O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações coletadas no local, o condutor do veículo iniciou uma manobra de conversão e o motociclista não conseguiu desviar, ocasionando a colisão. Para o atendimento foram empenhadas duas viaturas de emergência com cinco militares da Corporação.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local do acidente, o condutor da motocicleta estava ao solo, consciente e orientado e com dores na região pélvica.

A Guarnição realizou o Atendimento pré-hospitalar e encaminhou a vítima ao pronto socorro local. Já o condutor do carro não tinha lesões aparentes.