Acidente entre carro e viatura é registrado em Anastácio

Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida da Integração com a Rua Manoel Murtinho
Você Repórter / O Pantaneiro
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (23), no cruzamento da Avenida da Integração com a Rua Manoel Murtinho, em Anastácio. A colisão envolveu um Gol e uma viatura do Corpo de Bombeiros.
De acordo com as informações iniciais, o impacto ocorreu em um trecho conhecido pela recorrência de acidentes, o que volta a chamar a atenção para a necessidade de redobrar os cuidados por parte dos condutores que trafegam pela região.
Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão nem informações oficiais sobre feridos. O trânsito no local ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.
