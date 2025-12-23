Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 13:56

Bombeiros

Acidente entre carro e viatura é registrado em Anastácio

Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida da Integração com a Rua Manoel Murtinho

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 10:53

Atualizado em 23/12/2025 às 13:19

Você Repórter / O Pantaneiro

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (23), no cruzamento da Avenida da Integração com a Rua Manoel Murtinho, em Anastácio. A colisão envolveu um Gol e uma viatura do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações iniciais, o impacto ocorreu em um trecho conhecido pela recorrência de acidentes, o que volta a chamar a atenção para a necessidade de redobrar os cuidados por parte dos condutores que trafegam pela região.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão nem informações oficiais sobre feridos. O trânsito no local ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

Confira o vídeo:

