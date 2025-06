Acidente entre motocicletas deixa três feridos em Anastácio

Você Repórter

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite de ontem (19), por volta das 19h07, em Anastácio. A batida aconteceu no cruzamento da Rua Bahia com a Rua Ademar dos Santos. O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana e o Samu atenderam a ocorrência.



No local, os bombeiros encontraram três vítimas caídas ao solo. Uma das condutoras, de 48 anos, apresentava escoriações nos membros superiores, possível fratura no antebraço esquerdo e corte na boca causado pelo uso de aparelho ortodôntico. Ela estava consciente, orientada e foi atendida pela equipe de resgate.



A segunda vítima, um adolescente de 17 anos, também estava consciente e orientado, com escoriações nos cotovelos, mãos e joelhos. Ele foi atendido inicialmente pela guarnição de salvamento até que a equipe de resgate pudesse concluir o atendimento da primeira vítima.



Ambos foram imobilizados e encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana. A terceira vítima foi socorrida pela equipe do Samu, que deu apoio à ocorrência.

