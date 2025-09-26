Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 15:45

Transito

Acidente entre motocicletas deixa três feridos em Anastácio

Os veículos envolvidos sofreram danos, mas foram liberados após os procedimentos

Da redação

Publicado em 26/09/2025 às 11:55

Atualizado em 26/09/2025 às 12:24

Av Integração com a rua Coronel Ponce / João Eric

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na tarde de quinta-feira (25), na Rua Coronel Ponce, bairro Jardim Campanário, em Anastácio. Entre as vítimas está um jovem de 19 anos, encaminhado ao hospital local após reclamar de fortes dores nas costas.

Segundo o registro policial (RO nº 305/2025), equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas para atender à ocorrência. No local, os militares constataram que um dos condutores, de 43 anos, não possuía habilitação, apresentava sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Os veículos envolvidos sofreram danos, mas foram liberados após os procedimentos. As outras duas vítimas tiveram apenas escoriações leves e receberam atendimento no local.

A Polícia Militar reforça que a combinação de álcool e direção, somada à condução irregular, representa riscos graves à segurança no trânsito e continua sendo uma das principais causas de acidentes nas vias urbanas.

