Acidente entre motos mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.
Você Repórter
Um acidente envolvendo duas motocicletas mobilizou a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros no início da tarde deste domingo (24), em Anastácio.
A colisão aconteceu no cruzamento da Rua 27 de Julho com a Rua João Pessoa. Após o impacto, moradores acionaram o socorro para atender as vítimas.
A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local realizando os primeiros atendimentos e prestando assistência aos envolvidos no acidente. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.
O trânsito na região ficou parcialmente lento durante o atendimento da ocorrência, até a retirada das motocicletas e liberação da via.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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