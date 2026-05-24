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TRÂNSITO

Acidente entre motos mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.

Redação

Publicado em 24/05/2026 às 14:23

Atualizado em 24/05/2026 às 14:28

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Um acidente envolvendo duas motocicletas mobilizou a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros no início da tarde deste domingo (24), em Anastácio.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua 27 de Julho com a Rua João Pessoa. Após o impacto, moradores acionaram o socorro para atender as vítimas.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local realizando os primeiros atendimentos e prestando assistência aos envolvidos no acidente. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.

O trânsito na região ficou parcialmente lento durante o atendimento da ocorrência, até a retirada das motocicletas e liberação da via.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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