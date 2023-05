Acidente entre veículos deixa motociclista ferido em Anastácio

O Pantaneiro

Um acidente automobilístico envolvendo 2 veículos, sendo um carros e uma motocicleta, aconteceu na noite de ontem, dia 10, por volta das 20h, na Rua 27 de Julho, bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

Conforme informações apuradas pelo site O Pantaneiro, a vítima, um homem condutor da motocicleta, sofreu fratura no membro inferior, a perna dele teve de ser imobilizada.

Segundo informações o motociclista colidiu com um carro que estava com uma carretinha que realizava manobras para entrar em uma residência. Com o impacto a frente da moto ficou destruída e o motociclista bem ferido

Ele foi socorrido pelos militares do 1° subgrupamento de Bombeiros e transportado até ao Pronto Socorro Municipal de Aquidauana. Já os outros envolvidos não tiveram ferimentos.