Acidente fatal na MS-162 mobiliza operação de socorro sob chuva intensa em Anastácio

Um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 9, na rodovia MS-162, em Anastácio, resultou em uma vítima fatal e mobilizou uma ampla operação conjunta de socorro que envolveu Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e equipes de saúde do município. O acidente aconteceu durante forte chuva, condição que dificultou os trabalhos de resgate e atendimento.

De acordo com as primeiras informações, uma caminhonete capotou na pista, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A chuva intensa que atingia a região teria contribuído para a perda de controle do veículo. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, quando as equipes foram acionadas.

Ao chegarem ao local, policiais militares e civis isolaram a área para garantir a segurança das equipes de socorro e iniciaram a coordenação dos atendimentos. Profissionais de enfermagem do Hospital Municipal Cristo Rei seguiram para o local de ambulância e prestaram os primeiros cuidados à vítima sobrevivente, que foi encaminhada para o hospital.

O Corpo de Bombeiros atuou na estabilização do veículo e na remoção da vítima que ficou presa às ferragens, operação complexa realizada mesmo sob chuva forte. A Polícia Científica também esteve presente para os procedimentos periciais, enquanto a Polícia Militar Rodoviária cuidou do trânsito e das questões relacionadas à via estadual.

A operação se estendeu até o final da tarde, demonstrando a integração e o profissionalismo das instituições diante de uma situação crítica. As forças de segurança e socorro destacaram que, apesar das condições climáticas adversas, o trabalho conjunto garantiu que todas as etapas — do atendimento pré-hospitalar à preservação do local — fossem realizadas com segurança e respeito.

O nome da vítima fatal não foi divulgado até o fechamento desta edição. A ocorrência segue sob investigação das autoridades competentes.

