Duas pessoas ficam feridas em acidente na rodovia BR-262

Divulgação/ Bombeiros

No final da tarde de ontem (1º), por volta das 17h, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou equipes de resgate na rodovia BR-262, próximo ao Hotel Fênix, em Anastácio.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o condutor da motocicleta, um homem de 41 anos identificado pelas iniciais E.L.B.S., recebeu atendimento inicial da guarnição e foi encaminhado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros socorros.



A garupa da moto, uma jovem de 26 anos, identificada pelas iniciais J.S.F., foi encontrada ao solo, consciente, mas em estado delicado. Ela apresentava uma fratura exposta no membro inferior direito, ferimento na cabeça (região parietal esquerda), queixava-se de dor no ombro esquerdo e estava sonolenta. Após avaliação e atendimento emergencial, a vítima foi transportada ao Pronto-Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros, onde permanece sob cuidados médicos.



O condutor do automóvel envolvido no acidente saiu ileso.



Segundo relatos preliminares, o acidente ocorreu quando o motociclista tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a entrada da cidade, momento em que houve a colisão.



As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.