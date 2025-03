Acidente: Passageira de moto ainda nÃ£o tem previsÃ£o de alta

A jovem anastaciana Ana Karollina, de 18 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (07), segue em recuperação após passar por uma cirurgia no Hospital Regional de Aquidauana. Ela foi uma das vítimas do acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (07) no cruzamento das Avenidas da Integração e Manoel Murtinho, em Anastácio, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio.

Ana Karollina mora com seu esposo no bairro Altos da Cidade, em Anastácio. Ela estava a caminho de uma farmácia em Aquidauana com ele no momento do acidente. Nos primeiros socorros feitos pelo Corpo de Bombeiros no local , a passageira da moto sofreu uma fratura exposta no tornozelo e várias escoriações pelo corpo, sendo encaminhada ao Pronto Socorro e passou por uma cirurgia de urgência. Ela precisou de um procedimento de osteossíntese para estabilizar os ossos fraturados.

O quadro clínico de Ana ainda está sendo monitorado pelos médicos, mas ela foi transferida para o Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, onde deverá continuar o tratamento. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Ana relatou que está acompanhada de sua mãe, em Campo Grande oferecendo apoio durante esse período complexo de recuperação. Ana Karollina aproveita para pedir orações. "Preciso que todos orem por mim neste momento. Está muito difícil".

O Acidente

O acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas da Integração e Manoel Murtinho, em Anastácio, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, uma Saveiro, cor prata, com placas de Bonito MS. Segundo testemunhas, o impacto fez com que a motocicleta perdesse o controle, e Ana Karollina, que estava na garupa, foi arremessada ao solo, sofrendo os ferimentos mais graves. O condutor da motocicleta também foi atingido, mas foi socorrido pelo SAMU.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local, onde prestaram os primeiros socorros a Ana Karolina. Ela foi atendida ainda no local, orientada e sem o capacete, antes de ser estabilizada e encaminhada com urgência para o Hospital Regional de Aquidauana.

O acidente, que deixou a comunidade local em estado de alerta, ressalta a importância da atenção no trânsito, especialmente em cruzamentos movimentados. O estado de saúde de Ana Karolina continua sendo monitorado, e, apesar da gravidade dos ferimentos, a jovem segue firme em sua recuperação, com o apoio de sua família e a esperança de retornar à sua rotina em breve.