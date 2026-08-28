Ações culturais levam cinema e arte para escolas de Anastácio

Sessão de cinema na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon / Divulgação

A realização de uma sessão de cinema na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon, nesta quinta-feira (27), marcou o início de uma série de ações culturais que passarão por unidades da Rede Municipal de Ensino de Anastácio.

A iniciativa busca aproximar os alunos da produção audiovisual e ampliar o acesso à cultura no ambiente escolar, proporcionando momentos de entretenimento e novas experiências. Com a apresentação do cinema itinerante aos estudantes, a programação deverá seguir pelas demais escolas do município.

As atividades são realizadas em parceria entre a Prefeitura de Anastácio e o Governo Federal, por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), e também incluem outras ações de incentivo e valorização da produção cultural anastaciana.

Entre as iniciativas previstas estão premiações para artesãos, ações relacionadas à Cultura Viva e a gravação de clipes de artistas do município. As atividades têm como objetivo fortalecer a produção cultural local e ampliar a visibilidade de profissionais da arte e talentos anastacianos.

Ao levar as ações para dentro das escolas, de acordo com a administração municipal, a iniciativa também visa reconhecer a contribuição de quem mantém vivas as tradições e manifestações que fazem parte da identidade de Anastácio.