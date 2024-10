Ações educativas visam conscientizar sobre segurança no trânsito em Anastácio

Divulgação

Entre os dias 18 e 25 de setembro, o Brasil celebra a Semana Nacional de Trânsito, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante esse período, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito intensificam atividades de educação, fiscalização e engenharia para promover vias mais seguras e sustentáveis. Paralelamente, também ocorre a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra o Dia Mundial sem Carro no dia 22 de setembro, incentivando uma reflexão sobre como nos deslocamos e os impactos do uso excessivo de veículos no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas.

Este ano, o tema da campanha educativa foi “Paz no trânsito começa por você”, escolhido por meio de uma votação popular no site do Ministério dos Transportes. A mensagem visa conscientizar a população sobre a importância de comportamentos responsáveis no trânsito, incentivando ações que promovam um trânsito mais pacífico e seguro para todos.

Ação de educação no Trânsito - Divulgação

Em Anastácio, a Coordenadoria Municipal de Transporte e Trânsito, em parceria com o DETRAN, realizou diversas ações educativas durante o mês de setembro, com foco na prevenção de acidentes e na conscientização da população. Entre as atividades, destacaram-se as blitzes educativas, que contaram com a participação de alunos da Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon e da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Além disso, foram promovidas atividades lúdicas, como contação de histórias com fantoches, peças de teatro, músicas e distribuição de brindes em creches do município.

A professora Ana Paula de Lima, coordenadora de educação para o trânsito, ressaltou a importância de trabalhar com crianças e adolescentes:

“Essas ações têm como proposta conscientizar os futuros condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Além disso, eles se tornam agentes multiplicadores de uma educação para um trânsito mais seguro. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece a educação para o trânsito como um direito de todos, e podemos unir esforços para ensinar as crianças a se comportarem de maneira segura nas vias. Elas adoraram as histórias, que foram preparadas especialmente para elas.”

O coordenador municipal de trânsito, Jonhatan Hernandes, também destacou a relevância das ações:

“Nosso principal objetivo é reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito em Anastácio. Iniciativas como o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito têm o propósito de engajar a sociedade e tornar as pessoas mais conscientes dos riscos envolvidos no trânsito, promovendo atitudes que garantam mais segurança para todos.”

Com essas ações, o município de Anastácio reafirma seu compromisso com a segurança no trânsito, apostando na educação e conscientização como ferramentas essenciais para a prevenção de acidentes e a construção de uma cultura de paz nas vias públicas.