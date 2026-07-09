Adão Caetano de Deus deixa legado de trabalho e amizade em Anastácio

Adão Caetano de Deus, figura querida e lembrada por sua trajetória de trabalho em Anastácio / Arquivo da família cedido ao O Pantaneiro

A comunidade de Anastácio se despede de um de seus moradores mais conhecidos. Morreu na noite desta quarta-feira (08), aos 78 anos, Adão Caetano de Deus, figura querida e lembrada por sua trajetória de trabalho e pelas contribuições ao desenvolvimento da cidade ao longo de várias décadas.

Nascido em 15 de outubro de 1947, Adão viveu praticamente toda a vida em Anastácio. Ao longo dos anos, tornou-se uma pessoa bastante conhecida, especialmente na região da Rua Padre Patrício. Também atuou em atividades ligadas ao transporte e à extração de cascalho, colaborando em diversas obras e acompanhando o crescimento do município, o que fez com que seu nome fosse reconhecido por diferentes gerações de anastacianos.

Há cerca de nove anos, passou a enfrentar problemas de saúde. Posteriormente, foi morar em Joinville (SC), onde recebeu os cuidados da família e permaneceu até o seu falecimento.

Adão deixa quatro filhas do primeiro casamento, Eva, Elza, Edenilce e Eliane, o filho Adão, do segundo casamento, além de familiares, amigos e muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele ao longo de sua vida.

Em homenagem à sua memória, familiares destacam que Adão será lembrado pela dedicação ao trabalho, pela perseverança e pelo legado construído em Anastácio e região. Na cidade, deixou amigos e participou da história de inúmeras famílias.

O corpo será trasladado de Joinville para Anastácio. O velório está previsto para começar às 09h desta sexta-feira (10), na Pax Central. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Anastácio, entre 16h e 17h, conforme a programação da família.

