Acessibilidade

09 de Julho de 2026 • 18:36

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Adão Caetano de Deus deixa legado de trabalho e amizade em Anastácio

Família presta homenagem à trajetória de trabalho e dedicação de homem que ajudou a construir parte da história do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/07/2026 às 14:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Adão Caetano de Deus, figura querida e lembrada por sua trajetória de trabalho em Anastácio / Arquivo da família cedido ao O Pantaneiro

A comunidade de Anastácio se despede de um de seus moradores mais conhecidos. Morreu na noite desta quarta-feira (08), aos 78 anos, Adão Caetano de Deus, figura querida e lembrada por sua trajetória de trabalho e pelas contribuições ao desenvolvimento da cidade ao longo de várias décadas.

Nascido em 15 de outubro de 1947, Adão viveu praticamente toda a vida em Anastácio. Ao longo dos anos, tornou-se uma pessoa bastante conhecida, especialmente na região da Rua Padre Patrício. Também atuou em atividades ligadas ao transporte e à extração de cascalho, colaborando em diversas obras e acompanhando o crescimento do município, o que fez com que seu nome fosse reconhecido por diferentes gerações de anastacianos.

Há cerca de nove anos, passou a enfrentar problemas de saúde. Posteriormente, foi morar em Joinville (SC), onde recebeu os cuidados da família e permaneceu até o seu falecimento.

Adão deixa quatro filhas do primeiro casamento, Eva, Elza, Edenilce e Eliane, o filho Adão, do segundo casamento, além de familiares, amigos e muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele ao longo de sua vida.

Em homenagem à sua memória, familiares destacam que Adão será lembrado pela dedicação ao trabalho, pela perseverança e pelo legado construído em Anastácio e região. Na cidade, deixou amigos e participou da história de inúmeras famílias.

O corpo será trasladado de Joinville para Anastácio. O velório está previsto para começar às 09h desta sexta-feira (10), na Pax Central. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Anastácio, entre 16h e 17h, conforme a programação da família.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

Oficina reúne comunidade para construção da identidade de Anastácio

Perto da Ponte Nova

Câmera registra motociclista sendo lançado após colisão em Anastácio

ANASTÁCIO

Arraiá do Grupo AtivaMente fortalece integração e incentiva hábitos saudáveis em Anastácio

Além do clima festivo, o evento teve como foco incentivar o bem-estar físico, mental e social dos integrantes do grupo, reforçando a importância da convivência e da participação em ações coletivas

DESTAQUE

Anastaciano assume governo do Distrito LB-1 do Lions Internacional

Publicidade

Polícia

Motorista investigado por morte de gestante e bebê se apresenta em Anastácio

ÚLTIMAS

PANTANAL TECH 2026

Primeiro leilão do Pantanal Tech movimenta mais de R$ 5 milhões em negócios

Evento inédito realizado pela Marca P Remates reuniu criadores, compradores presenciais e virtuais e reforçou a força da pecuária pantaneira

Polícia

MS integra operação nacional contra facções com cumprimento de mandados

Ação mobiliza forças de segurança em 16 estados e prevê o cumprimento de 274 ordens judiciais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo