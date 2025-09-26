Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 15:45

Ocorrência

Adolescente é flagrado conduzindo motocicleta irregular em Anastácio

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil

Da redação

Publicado em 26/09/2025 às 11:20

Atualizado em 26/09/2025 às 12:24

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram um adolescente de 15 anos conduzindo uma motocicleta no centro de Anastácio. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido, sendo recolhido ao pátio do Detran.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado do pai, de 46 anos, que deverá responder por permitir a condução irregular. A ocorrência foi registrada sob o número 203/2025.

A Polícia Militar reforça que a condução de veículos por menores de idade coloca em risco a segurança no trânsito e lembra que os responsáveis podem ser responsabilizados judicialmente por esse tipo de infração.

