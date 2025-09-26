Adolescente é flagrado conduzindo motocicleta irregular em Anastácio

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo
Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram um adolescente de 15 anos conduzindo uma motocicleta no centro de Anastácio. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido, sendo recolhido ao pátio do Detran.
O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado do pai, de 46 anos, que deverá responder por permitir a condução irregular. A ocorrência foi registrada sob o número 203/2025.
A Polícia Militar reforça que a condução de veículos por menores de idade coloca em risco a segurança no trânsito e lembra que os responsáveis podem ser responsabilizados judicialmente por esse tipo de infração.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Informe Publicitário
Confira as fotos: Inauguração da LuizHidro Portas e Janelas em Anastácio
LuizHidro inaugura nova loja especializada em portas e janelas em Anastácio
LuizHidro reinaugura em novo endereço e amplia atendimento em Anastácio
Prêmios
Participam consumidores que incluíram CPF na nota em agosto
Prevenção
A ação reuniu profissionais da equipe técnica do Estado e mais três municípios convidados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS