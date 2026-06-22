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Acidente

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Anastácio

Acidente ocorreu na Avenida da Integração; vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana

Anibal Placêncio

Publicado em 22/06/2026 às 13:50

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Vítima foi atendida por uma equipe do Samu / Ilustrativa/O Pantaneiro

Um adolescente, de 16 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida da Integração, em Anastácio, na manhã desta segunda-feira (22). A ocorrência foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 07h15.

Conforme as informações repassadas pelos socorristas, a colisão envolveu um veículo Ford/Fiesta, de cor prata, e uma bicicleta elétrica. O acidente aconteceu nas proximidades do Mercado Atlântico.

No local, os profissionais encontraram o adolescente, condutor da bicicleta elétrica, e verificaram que ele não utilizava capacete no momento da colisão.

Durante o atendimento pré-hospitalar, a equipe constatou lesões nos membros superiores. O menor recebeu os primeiros cuidados ainda no local, com procedimentos de assepsia e aplicação de curativos oclusivos.

De acordo com relato da própria vítima, ela seguia em direção à Ponte Nova quando ocorreu a colisão com o automóvel.

Após a estabilização do quadro clínico, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação detalhada e continuidade do tratamento.

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