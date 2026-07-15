Adolescente fica ferido após queda de bicicleta elétrica em Anastácio

Vítima, de 15 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro
Ocorrência mobilizou uma equipe do Samu de Aquidauana / Arquivo/O Pantaneiro
Um adolescente de 15 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta elétrica, na manhã desta quarta-feira (15), em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 10h25, na Travessa Ragalzi, na região central da cidade.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe se deslocou de Aquidauana para o município vizinho e encontrou o jovem caído - sem utilização de capacete.
Durante o atendimento, os socorristas constataram que o adolescente estava consciente, orientado e respirando normalmente, sem apresentar perda de consciência.
A vítima sofreu um pequeno corte na região da cabeça, com sangramento já controlado, além de escoriações no ombro esquerdo e no joelho direito. Após a limpeza dos ferimentos e realização dos curativos, a equipe descartou, em um primeiro momento, sinais aparentes de fraturas ou outras lesões graves.
Como medida preventiva, o adolescente foi imobilizado com colar cervical e prancha rígida antes de ser encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica para avaliação e acompanhamento.
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