Adolescentes são esfaqueados em frente à conveniência

Adolescentes de 13 e 15 anos ficaram feridos durante uma briga generalizada em frente a uma conveniência, em Anastácio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento no bairro Cristo Rei, a Polícia Militar se deparou com uma briga generalizada em frente a conveniência, sendo que ao se aproximar do tumulto, foi visualizado o autor de 31 anos com uma faca na mão sendo logo desarmado e imobilizado.

Os adolescentes estavam com ferimentos no rosto próximo ao nariz e outro com um pequeno corte na perna esquerda altura da canela, e um furo também no pé esquerdo próximo aos dedos.

Segundo o adolescente de 13 anos, ele estava andando quando o autor o pegou por trás e passou a faca em seu rosto.

Já o de 15 anos contou que no momento em que ele saiu correndo o autor jogou a faca nele, vindo a provocar uma lesão na altura da canela e outra próximo aos dedos, ambas as lesões na perna esquerda.

Foi solicitado a equipe de Bombeiro Militar para prestar socorro às vítimas, a qual encaminhou as vitimas até o pronto socorro da cidade de Aquidauana.