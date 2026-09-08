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Agência do Detran é invadida e tem equipamentos furtados em Anastácio

Celulares e máquinas fotográficas foram levados durante a ação; atendimento ao público não foi prejudicado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 13:42

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Crime foi registrado neste feriado da Independência / Reprodução

A agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) em Anastácio foi invadida nesta segunda-feira (07), durante o feriado, e teve diversos equipamentos furtados, incluindo celulares e máquinas fotográficas.

Conforme apurado pela reportagem do site O Pantaneiro, a invasão deixou danos na estrutura do prédio. Maçanetas de portas foram violadas, a grade de uma janela acabou entortada e armários estavam revirados.

Também foram encontradas uma geladeira aberta, caixas vazias de celulares sobre uma pia e sujeira espalhada pelo chão.

Apesar do ocorrido, não houve prejuízo para o atendimento à população, e os reparos no local já foram iniciados.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre a recuperação dos materiais furtados. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.

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