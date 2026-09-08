Agência do Detran é invadida e tem equipamentos furtados em Anastácio

Celulares e máquinas fotográficas foram levados durante a ação; atendimento ao público não foi prejudicado
Crime foi registrado neste feriado da Independência / Reprodução
A agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) em Anastácio foi invadida nesta segunda-feira (07), durante o feriado, e teve diversos equipamentos furtados, incluindo celulares e máquinas fotográficas.
Conforme apurado pela reportagem do site O Pantaneiro, a invasão deixou danos na estrutura do prédio. Maçanetas de portas foram violadas, a grade de uma janela acabou entortada e armários estavam revirados.
Também foram encontradas uma geladeira aberta, caixas vazias de celulares sobre uma pia e sujeira espalhada pelo chão.
Apesar do ocorrido, não houve prejuízo para o atendimento à população, e os reparos no local já foram iniciados.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre a recuperação dos materiais furtados. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.
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