Agência do Detran em Anastácio terá bloco de vistoria ampliado e coberto

A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final do primeiro semestre de 2023.

De acordo com o governo do Estado, a unidade de Anastácio passa por reforma completa, com troca de revestimentos, ajustes na cobertura, revisão de todas as instalações e nova comunicação visual.

A área construída foi ampliada de 85 metros quadrados para 185 metros quadrado, com a ampliação do bloco para vistorias, que será totalmente coberta, garantindo assim melhor atendimento aos usuários que buscam esse tipo de serviço.

De acordo com informações da arquiteta Maria Moura, chefe da Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura (DIEMI), também passarão por reforma as agências do Detran-MS de Aquidauana, Miranda, Guia Lopes da Laguna, Maracaju e Naviraí.

Entregas

No final de 2022 a população de Bonito e Ponta Porã passaram a contar com estrutura mais moderna e funcional nas agências do Detran-MS, que passaram por reforma para melhorar o atendimento aos usuários e as condições de trabalho dos servidores do Departamento.

Com uma área de 179,9 metros quadrados, a agência de Bonito passou por uma reforma completa, com troca de revestimentos, ajustes na cobertura, nova comunicação visual, além de mobiliário novo no atendimento e instalações elétricas revisadas. A obra durou cerca de oito meses e teve investimento de R$ 317.218,90.

Em Ponta Porã, 778.80 metros quadrados, foram reparados e adequados no prédio. A obra somou melhorias na cobertura, trocando parte das telhas e beirais, layout novo para atendimento ao público, instalação elétrica e de redes novas, instalações hidráulicas novas, inclusive louças e metais.

Além de piso de concreto polido nas calçadas, pintura novas nas áreas internas e externas, adaptação para pessoas com deficiência nos pisos, banheiros, calçadas e outros.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, as reformas estão sendo fundamentais para a melhora na prestação de serviço e atendimento à população.

“Nós estamos avançando no meio digital e nossas reformas físicas nas agências vem ao encontro a essa vontade de entregar um atendimento de qualidade, com conforto e agilidade”.