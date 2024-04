Agente de saúde é preso suspeito de vender drogas em Anastácio

Divulgação

Um agente comunitário de saúde de 49 anos foi preso suspeito de vender drogas em Anastácio. O fato aconteceu na terça-feira (16), perto do estacionamento do Portal do Atacado.



De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares receberam diversas denúncias de que o funcionário público vendia drogas na idade e que, utilizava, inclusive seu cargo para “livrá-lo” de possíveis abordagens policiais.



Além disso, o agente de saúde utilizava uma motocicleta para realizar as entregas de drogas.



Com essas informações, policiais encontraram o suspeito transitando com a moto. Ao ver a viatura da polícia, o funcionário público jogou um embrulho fora.



Na abordagem, os policiais descobriram que dentro da sacola que o suspeito tentou dispensar continha 40 gramas de cocaína.



O agente foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil.