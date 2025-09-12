Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 12:55

Saúde

Agentes de saúde de Anastácio recebem treinamento em primeiros socorros

O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo

Da redação

Publicado em 12/09/2025 às 11:32

Atualizado em 12/09/2025 às 11:54

O objetivo foi preparar ainda mais os profissionais para atuarem em situações de emergência, garantindo um atendimento mais seguro e eficaz para a população / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu hoje (11) uma importante capacitação em Primeiros Socorros para os alunos do curso Programa Saúde com Agente. O treinamento, realizado no salão do ESF Arapongas, teve como público os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde.

O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo. O objetivo foi preparar ainda mais os profissionais para atuarem em situações de emergência, garantindo um atendimento mais seguro e eficaz para a população.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Saúde em qualificar continuamente sua equipe, investindo na formação dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à comunidade.

