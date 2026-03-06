Agentes retiram pneus sem usoÂ para combater Aedes aegypti em AnastÃ¡cio

AlÃ©m do poder pÃºblico, a colaboraÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o Ã© essencial para o sucesso das aÃ§Ãµes de combate ao mosquito / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Vigilância em Saúde de Anastácio, por meio da equipe do Setor de Vetores, realizou nesta quinta-feira (5) a retirada de pneus descartados no Ecoponto do município. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e integra as medidas de prevenção e controle de arboviroses.

A iniciativa tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Pneus descartados inadequadamente acumulam água parada e se tornam ambientes propícios para a proliferação do vetor, aumentando os riscos de surtos dessas enfermidades.

A Administração Municipal reforça que ações integradas entre as secretarias são fundamentais para manter a cidade limpa e reduzir os riscos à saúde pública. A parceria entre a Vigilância em Saúde e a Secretaria de Obras permite que o trabalho de remoção seja realizado de forma eficiente, garantindo a destinação adequada dos materiais.

Além do poder público, a colaboração da população é essencial para o sucesso das ações de combate ao mosquito. A prefeitura orienta os moradores a realizarem o descarte correto de pneus, levando-os aos ecopontos ou pontos de coleta autorizados, e a evitarem o acúmulo de qualquer material que possa servir de criadouro para o Aedes aegypti.

A Vigilância em Saúde segue com o trabalho contínuo de monitoramento e eliminação de focos do mosquito em toda a cidade, e novas ações como esta devem ocorrer periodicamente para manter o controle da doença.

