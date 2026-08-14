Agosto Dourado terá aulas de pilates para gestantes em Anastácio

Gestantes de Anastácio poderão participar de aulas de pilates gratuitas / Divulgação

Gestantes de Anastácio poderão participar de aulas gratuitas de pilates promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde durante a programação do Agosto Dourado. As atividades serão realizadas nas próximas terça-feira (18) e quinta-feira (20), iniciando às 07h em ambos os dias. As propostas são voltadas ao movimento, bem-estar e cuidados durante a gestação.

A primeira aula acontece na terça-feira, na ESF (Estratégia Saúde da Família) Alfredo Garcia. Nessa atividade, poderão participar gestantes atendidas pelas unidades Alfredo Garcia, Benta Vieira, Altos da Cidade e Anastácio.

A segunda aula está marcada para quinta-feira, às 07h, na ESF Arapongas. O encontro será destinado às gestantes acompanhadas pelas unidades Arapongas, Maria Francisca, Rodrigo Queiroz e Umbelina.

A ideia é utilizar exercícios de pilates como parte das ações de cuidado durante a gravidez, contribuindo para uma rotina com mais movimento e bem-estar. As atividades também buscam proporcionar um momento de informação e integração entre as gestantes atendidas pela rede municipal de saúde de Anastácio.

As ações fazem parte do Agosto Dourado, período dedicado ao incentivo, à proteção e ao apoio ao aleitamento materno, além do fortalecimento dos cuidados com a saúde da mãe e do bebê.

A programação municipal da campanha utiliza como mensagem o conceito de que amamentar é um gesto de amor que nutre, protege e fortalece vínculos ao longo da vida.

Confira as datas:

18 de agosto, às 07h: ESF Alfredo Garcia — gestantes das unidades Alfredo Garcia, Benta Vieira, Altos da Cidade e Anastácio;

20 de agosto, às 07h: ESF Arapongas — gestantes das unidades Arapongas, Maria Francisca, Rodrigo Queiroz e Umbelina.