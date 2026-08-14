Acessibilidade

14 de Agosto de 2026 • 15:22

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Agosto Dourado terá aulas de pilates para gestantes em Anastácio

Atividades serão realizadas nas próxima semana; ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 14:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gestantes de Anastácio poderão participar de aulas de pilates gratuitas / Divulgação

Gestantes de Anastácio poderão participar de aulas gratuitas de pilates promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde durante a programação do Agosto Dourado. As atividades serão realizadas nas próximas terça-feira (18) e quinta-feira (20), iniciando às 07h em ambos os dias. As propostas são voltadas ao movimento, bem-estar e cuidados durante a gestação.

A primeira aula acontece na terça-feira, na ESF (Estratégia Saúde da Família) Alfredo Garcia. Nessa atividade, poderão participar gestantes atendidas pelas unidades Alfredo Garcia, Benta Vieira, Altos da Cidade e Anastácio.

A segunda aula está marcada para quinta-feira, às 07h, na ESF Arapongas. O encontro será destinado às gestantes acompanhadas pelas unidades Arapongas, Maria Francisca, Rodrigo Queiroz e Umbelina.

A ideia é utilizar exercícios de pilates como parte das ações de cuidado durante a gravidez, contribuindo para uma rotina com mais movimento e bem-estar. As atividades também buscam proporcionar um momento de informação e integração entre as gestantes atendidas pela rede municipal de saúde de Anastácio.

As ações fazem parte do Agosto Dourado, período dedicado ao incentivo, à proteção e ao apoio ao aleitamento materno, além do fortalecimento dos cuidados com a saúde da mãe e do bebê.

A programação municipal da campanha utiliza como mensagem o conceito de que amamentar é um gesto de amor que nutre, protege e fortalece vínculos ao longo da vida.

Agosto Dourado terá aulas de pilates para gestantes em Anastácio2

Confira as datas:

18 de agosto, às 07h: ESF Alfredo Garcia — gestantes das unidades Alfredo Garcia, Benta Vieira, Altos da Cidade e Anastácio;
20 de agosto, às 07h: ESF Arapongas — gestantes das unidades Arapongas, Maria Francisca, Rodrigo Queiroz e Umbelina.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Campanha

Agosto Lilás é lançado com ações de proteção às mulheres em Anastácio

Saúde

Implante contraceptivo gratuito está disponível para mulheres em Anastácio

Lotofácil

Aposta de Anastácio leva R$ 1,7 mil e fica a um número do prêmio máximo

Outros dois bilhetes de MS acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas; faixa principal premiou três apostas

Esclarecimento

Prefeitura de Anastácio divulga nota e lamenta acidente que matou ciclista

Publicidade

Educação

Anastácio alcança 5,7 no Ideb e registra melhor resultado da história

ÚLTIMAS

Infraestrutura

Aquidauana amplia frota de máquinas para atender áreas urbana e rural

Entrega aconteceu durante programação pelos 134 anos do município; equipamentos deverão ser utilizados em diferentes frentes de trabalho

Tradição anual

Grupo ARARA prepara almoço festivo alusivo aos 134 anos de Aquidauana

Encontro anual de aquidauanenses em Campo Grande será realizado no dia 23 de agosto; evento integra a programação oficial de aniversário do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo