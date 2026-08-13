Agosto Lilás é lançado com ações de proteção às mulheres em Anastácio

Lançamento do Agosto Lilás reuniu autoridades, representantes de instituições e integrantes da rede de proteção às mulheres / Divulgação

Anastácio deu início, na manhã desta quarta-feira (12), à programação do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher que, neste ano, destaca os 20 anos da Lei Maria da Penha. O lançamento ocorreu no Centro de Convenções do município e reuniu autoridades, representantes de instituições e integrantes da rede de proteção às mulheres.

Durante o evento, foi apresentado o Projeto Acolhida, iniciativa do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) voltada ao acolhimento humanizado de mulheres e ao fortalecimento da rede de proteção. A proposta busca integrar os diferentes órgãos envolvidos no atendimento às vítimas de violência.

A programação também contou com a apresentação cultural do coletivo EQDNM, que levou ao público o espetáculo “Transeuntes”. Por meio da dança e da expressão artística, a apresentação propôs uma reflexão sobre questões relacionadas à violência e às relações sociais.

A cerimônia teve a participação do prefeito Manoel Aparecido, o Cido (PSDB), da vice-prefeita Maria Vital (PP) e dos vereadores Lincoln Pellicioni (PSDB), presidente da Câmara Municipal, e Professor Aldo José (PV). Também estiveram presentes a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão; o promotor de Justiça e coordenador do Projeto Acolhida, Marcos Britto; a defensora pública Sara Curcino; a promotora de Justiça e coordenadora do Navit (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais), Renata Goya; a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Débora Lubas; a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Rosemary Salles; o subcomandante do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), capitão Calvi Cardoso; e a sargento Nádia Gonçalves, integrante da equipe técnica do Promuse (Programa Mulher Segura).

Representantes da educação, da sociedade civil organizada, de entidades e de órgãos que integram a rede de apoio às mulheres também acompanharam o lançamento.

A programação do Agosto Lilás segue ao longo do mês. Entre as próximas atividades está a caminhada “Todas Por Elas – Pelo Fim do Feminicídio e Paz em Casa”, marcada para o dia 24 de agosto, a partir das 08h, com participação prevista de autoridades, instituições e moradores.

A campanha é realizada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, com ações voltadas à prevenção da violência, ao acolhimento e à orientação das mulheres.

20 anos da Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completou 20 anos no dia 07 de agosto. A legislação sancionada em 2006 criou mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de proteção às vítimas.

Em Anastácio, a programação do Agosto Lilás utiliza a marca dos 20 anos da legislação para ampliar a discussão sobre prevenção da violência e a atuação integrada dos órgãos responsáveis pelo atendimento e proteção das mulheres.