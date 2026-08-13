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Agosto Lilás é lançado com ações de proteção às mulheres em Anastácio

Campanha destaca os 20 anos da Lei Maria da Penha; abertura foi marcada por apresentação de projeto e espetáculo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/08/2026 às 11:00

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Lançamento do Agosto Lilás reuniu autoridades, representantes de instituições e integrantes da rede de proteção às mulheres / Divulgação

Anastácio deu início, na manhã desta quarta-feira (12), à programação do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher que, neste ano, destaca os 20 anos da Lei Maria da Penha. O lançamento ocorreu no Centro de Convenções do município e reuniu autoridades, representantes de instituições e integrantes da rede de proteção às mulheres.

Agosto Lilás começa com ações de proteção às mulheres em Anastácio5

Durante o evento, foi apresentado o Projeto Acolhida, iniciativa do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) voltada ao acolhimento humanizado de mulheres e ao fortalecimento da rede de proteção. A proposta busca integrar os diferentes órgãos envolvidos no atendimento às vítimas de violência.

A programação também contou com a apresentação cultural do coletivo EQDNM, que levou ao público o espetáculo “Transeuntes”. Por meio da dança e da expressão artística, a apresentação propôs uma reflexão sobre questões relacionadas à violência e às relações sociais.

Agosto Lilás começa com ações de proteção às mulheres em Anastácio3

A cerimônia teve a participação do prefeito Manoel Aparecido, o Cido (PSDB), da vice-prefeita Maria Vital (PP) e dos vereadores Lincoln Pellicioni (PSDB), presidente da Câmara Municipal, e Professor Aldo José (PV). Também estiveram presentes a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão; o promotor de Justiça e coordenador do Projeto Acolhida, Marcos Britto; a defensora pública Sara Curcino; a promotora de Justiça e coordenadora do Navit (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais), Renata Goya; a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Débora Lubas; a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Rosemary Salles; o subcomandante do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), capitão Calvi Cardoso; e a sargento Nádia Gonçalves, integrante da equipe técnica do Promuse (Programa Mulher Segura).

Agosto Lilás começa com ações de proteção às mulheres em Anastácio4

Representantes da educação, da sociedade civil organizada, de entidades e de órgãos que integram a rede de apoio às mulheres também acompanharam o lançamento.

A programação do Agosto Lilás segue ao longo do mês. Entre as próximas atividades está a caminhada “Todas Por Elas – Pelo Fim do Feminicídio e Paz em Casa”, marcada para o dia 24 de agosto, a partir das 08h, com participação prevista de autoridades, instituições e moradores.

Agosto Lilás começa com ações de proteção às mulheres em Anastácio7

A campanha é realizada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, com ações voltadas à prevenção da violência, ao acolhimento e à orientação das mulheres.

Agosto Lilás começa com ações de proteção às mulheres em Anastácio8

20 anos da Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completou 20 anos no dia 07 de agosto. A legislação sancionada em 2006 criou mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de proteção às vítimas.

Em Anastácio, a programação do Agosto Lilás utiliza a marca dos 20 anos da legislação para ampliar a discussão sobre prevenção da violência e a atuação integrada dos órgãos responsáveis pelo atendimento e proteção das mulheres.

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