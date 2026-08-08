Agosto Lilás mobiliza Anastácio pelo fim da violência contra as mulheres

Reunião com o juiz de Direito Luciano Pedro Beladelli abordou medidas de proteção e estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher / Divulgação

Anastácio se prepara para receber uma série de ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher durante o Agosto Lilás. A programação começa na próxima semana e terá como um dos principais temas os 20 anos da Lei Maria da Penha, marco que será celebrado ao longo da campanha.

A abertura está marcada para quarta-feira (12), às 08h, no Centro de Convenções de Anastácio. O espaço será palco do lançamento oficial da campanha “20 anos da Maria da Penha”. A programação ainda contará com a apresentação do Projeto Acolhida, conduzida pela promotora de Justiça de Campo Grande Renata Goya, além do espetáculo de dança “Transeuntes MS”.

A preparação para as atividades foi discutida durante reunião entre representantes da Prefeitura de Anastácio, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres com o juiz de Direito Luciano Pedro Beladelli. O encontro também abordou medidas de proteção e estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher.

Outro momento da programação será realizado no dia 24 de agosto, a partir das 08h, com a caminhada “Todas Por Elas – Pelo Fim do Feminicídio e Paz em Casa”. A mobilização deve reunir autoridades, instituições e moradores em um ato de conscientização pela prevenção da violência e pela proteção da população feminina.

Segundo a Prefeitura de Anastácio, as ações desenvolvidas durante o Agosto Lilás têm como objetivo fortalecer as políticas públicas destinadas às mulheres, ampliar a mobilização da comunidade e contribuir para a construção de um ambiente mais seguro e livre da violência.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completou 20 anos nesta sexta-feira (07). Sancionada em 2006, a norma transformou o combate à violência doméstica no Brasil, criando mecanismos rígidos de proteção para as mulheres, delegacias especializadas e o fim de penas leves pecuniárias aos agressores.