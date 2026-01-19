Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 00:10

Torneio

Ainda dá tempo de fazer as inscrições para o Viva Praia em Anastácio

A competição oferecerá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados de cada modalidade

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 19:23

Prainha de Anastácio / É importante ressaltar que cada competição só ocorrerá se houver pelo menos quatro equipes inscritas na respectiva modalidade

A Prefeitura de Anastácio mantém abertas as inscrições abertas para o Viva Praia 2026, um festival esportivo que será realizado nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na Prainha do município. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude (SMELJ), tem como objetivo promover o lazer, a integração comunitária e o incentivo à prática esportiva, com atividades voltadas para todas as idades.

As inscrições são gratuitas e seguem até as 10h do dia 31 de janeiro. Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Esportes para realizar o cadastro. A competição oferecerá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados de cada modalidade.

A programação esportiva é diversificada e inclui categorias para diferentes perfis. Estão confirmadas as modalidades de Vôlei de Dupla (masculino e feminino), Vôlei de Quarteto Misto (com categoria Sub-18 e categoria livre), Futevôlei (misto e masculino), Vôlei de Quarteto Adaptado Misto para pessoas com 50 anos ou mais e Futebol de Areia (masculino e feminino). É importante ressaltar que cada competição só ocorrerá se houver pelo menos quatro equipes inscritas na respectiva modalidade.

Serviço – Para obter mais detalhes sobre regulamento, local de inscrição ou horários, a organização disponibiliza o telefone (67) 99923-0036. O Viva Praia 2026 se consolida como um dos principais eventos de verão na região, utilizando o cenário natural da Prainha para fomentar o esporte e o convívio social.

