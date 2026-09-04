Aldeia Aldeinha se despede da anciã Célia Rodrigues Campos

Célia Rodrigues Campos, 68 anos, da Aldeia Aldeinha, em Anastácio / Reprodução

O Conselho do Povo Terena manifestou pesar pela morte da anciã Célia Rodrigues Campos, 68 anos, da Aldeia Aldeinha, em Anastácio. Ela era mãe da professora Marinez, apontada pela entidade como uma importante liderança da comunidade, e do professor e cantor Milton Campos.

Em nota, o conselho se solidarizou com os familiares, amigos, lideranças e moradores da Aldeia Aldeinha neste momento de luto e destacou a trajetória de Célia como anciã da comunidade Terena.

Segundo a manifestação, seus ensinamentos e sua presença deixam um legado de sabedoria, resistência e pertencimento, que deverá permanecer na memória de familiares, amigos e das futuras gerações.

“Que seu espírito seja recebido em paz e que sua memória permaneça viva no coração de seus familiares, amigos e de toda a comunidade Terena”, afirmou o conselho na nota de pesar.

A entidade também desejou força e conforto à família e à comunidade enlutada para atravessar o momento de tristeza, ressaltando a importância de preservar a memória e a ancestralidade deixadas por Célia.

“Que a ancestralidade a receba e que sua memória permaneça viva entre nós”.