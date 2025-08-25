Alunos de Anastácio embarcam em jornada cósmica com planetário móvel

Para os estudantes, a aula a campo foi mais do que um simples aprendizado: foi um momento de imersão / Divulgação

A Escola Municipal Polo Pantaneira viveu uma manhã de aprendizado e encantamento nesta segunda-feira (25). Os núcleos Joaquim Alves Ribeiro e Santana se uniram na Fazenda Santana para receber o Planetário Móvel da Urânia Planetário, um projeto educativo que leva a Astronomia a estudantes de forma imersiva e acessível.

Com o apoio da diretora Clarice Barros e do coordenador pedagógico Luciano Araújo, o encontro proporcionou a cerca de 200 alunos e professores uma verdadeira viagem pelo universo. Dentro da cúpula inflável, eles puderam "explorar" estrelas, planetas e os mistérios do espaço, vivenciando uma experiência única que mescla educação e magia.

A Urânia Planetário tem a missão de democratizar o conhecimento em Astronomia e, até 2030, a meta é impactar 10 milhões de estudantes em todo o mundo. A visita ao Pantanal de Anastácio faz parte desse esforço, mostrando que o conhecimento científico pode e deve chegar a todos os cantos.

Para os estudantes, a aula a campo foi mais do que um simples aprendizado: foi um momento de imersão que transformou o céu em algo a ser visto com novos olhos. A iniciativa reforça o compromisso da educação em Anastácio em ir além da sala de aula, oferecendo experiências que inspiram e despertam a curiosidade dos jovens.

