Alunos de Anastácio encenam peças sobre a Independência do Brasil

Os estudantes também se envolveram na confecção de figurinos, cenários e nos ensaios
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
As escolas municipais de Anastácio realizaram, entre agosto e a primeira semana de setembro, apresentações teatrais com o tema “Independência do Brasil”, envolvendo estudantes do ensino fundamental. Participaram da iniciativa as unidades Alcebíades Alves de Albres, Honorivaldo Alves de Albres, Josefa Maria da Conceição (Dona Zefa), Aracy Moreira dos Santos e Jardim Independência.
As dramatizações retrataram figuras como Dom Pedro I, Maria Leopoldina e José Bonifácio, além de soldados e do povo brasileiro, levando para o palco momentos marcantes da história nacional.
De acordo com os professores, as peças tiveram como proposta ampliar o aprendizado dos alunos, estimulando a criatividade, a expressão oral e corporal, além do trabalho coletivo.
Os estudantes também se envolveram na confecção de figurinos, cenários e nos ensaios. As encenações foram apresentadas à comunidade escolar como encerramento dos projetos cívicos alusivos à data.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Anastácio
Colisão ocorreu na rua João Leite Ribeiro
Projeto SIGA-MS
A produção passou de uma projeção inicial de 10,1 milhões de toneladas para 14,2 milhões, refletindo uma revisão significativa baseada principalmente no ganho de produtividade.
Inmet
Máxima chega aos 38ºC na cidade e região
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS