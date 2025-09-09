Alunos de Anastácio encenam peças sobre a Independência do Brasil

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

As escolas municipais de Anastácio realizaram, entre agosto e a primeira semana de setembro, apresentações teatrais com o tema “Independência do Brasil”, envolvendo estudantes do ensino fundamental. Participaram da iniciativa as unidades Alcebíades Alves de Albres, Honorivaldo Alves de Albres, Josefa Maria da Conceição (Dona Zefa), Aracy Moreira dos Santos e Jardim Independência.



As dramatizações retrataram figuras como Dom Pedro I, Maria Leopoldina e José Bonifácio, além de soldados e do povo brasileiro, levando para o palco momentos marcantes da história nacional.



De acordo com os professores, as peças tiveram como proposta ampliar o aprendizado dos alunos, estimulando a criatividade, a expressão oral e corporal, além do trabalho coletivo.



Os estudantes também se envolveram na confecção de figurinos, cenários e nos ensaios. As encenações foram apresentadas à comunidade escolar como encerramento dos projetos cívicos alusivos à data.

