Alunos de Anastácio participam de teatro sobre sustentabilidade

Espetáculo abordou temas ligados à educação ambiental, sustentabilidade e empreendedorismo de forma lúdica e interativa / Divulgação

Os alunos da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, em Anastácio, participaram, nesta semana, da apresentação teatral musical "Vila Verde: Ideias que Transformam", promovida pelo Sesc (Serviço Social do Comércio). A iniciativa utilizou a arte para abordar temas ligados à educação ambiental, sustentabilidade e empreendedorismo de forma lúdica e interativa.

Voltado aos estudantes do Ensino Fundamental I, o espetáculo foi promovido na última terça-feira (04) e apresentou conceitos como consumo consciente, economia circular e responsabilidade coletiva por meio de personagens, músicas e atividades que incentivaram a participação do público.

Durante a apresentação, os alunos foram estimulados a refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente e sobre como pequenas atitudes no dia a dia podem contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável.

Além da conscientização ambiental, o projeto também destacou a sustentabilidade como ferramenta para promover inovação, desenvolvimento local e fortalecimento das comunidades, incentivando os estudantes a compreenderem o papel de cada cidadão na transformação da realidade em que vive.

A ação integra as atividades educativas desenvolvidas pelo Sesc e busca aproximar crianças e adolescentes de temas atuais por meio de uma linguagem acessível, dinâmica e voltada ao aprendizado.