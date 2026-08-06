Acessibilidade

07 de Agosto de 2026 • 19:28

Buscar

Últimas notícias
X
Conscientização ambiental

Alunos de Anastácio participam de teatro sobre sustentabilidade

Espetáculo do Sesc levou aos estudantes reflexões sobre consumo consciente, preservação ambiental e empreendedorismo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/08/2026 às 14:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Espetáculo abordou temas ligados à educação ambiental, sustentabilidade e empreendedorismo de forma lúdica e interativa / Divulgação

Os alunos da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, em Anastácio, participaram, nesta semana, da apresentação teatral musical "Vila Verde: Ideias que Transformam", promovida pelo Sesc (Serviço Social do Comércio). A iniciativa utilizou a arte para abordar temas ligados à educação ambiental, sustentabilidade e empreendedorismo de forma lúdica e interativa.

Voltado aos estudantes do Ensino Fundamental I, o espetáculo foi promovido na última terça-feira (04) e apresentou conceitos como consumo consciente, economia circular e responsabilidade coletiva por meio de personagens, músicas e atividades que incentivaram a participação do público.

Alunos de Anastácio participam de teatro sobre sustentabilidade2

Durante a apresentação, os alunos foram estimulados a refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente e sobre como pequenas atitudes no dia a dia podem contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável.

Além da conscientização ambiental, o projeto também destacou a sustentabilidade como ferramenta para promover inovação, desenvolvimento local e fortalecimento das comunidades, incentivando os estudantes a compreenderem o papel de cada cidadão na transformação da realidade em que vive.

Alunos de Anastácio participam de teatro sobre sustentabilidade3

A ação integra as atividades educativas desenvolvidas pelo Sesc e busca aproximar crianças e adolescentes de temas atuais por meio de uma linguagem acessível, dinâmica e voltada ao aprendizado.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão entre carro e motocicleta deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Cerimônia em Anastácio

Lions Clube Aquidauana parabeniza nova Governadoria do Distrito LB-1

Apagão

Após 12 horas, energia elétrica é restabelecida em Anastácio e Aquidauana

Moradores e comerciantes relatam prejuízos e O Pantaneiro esteve nas ruas acompanhando toda a situaçao

Apagão

Gerador móvel chega à subestação de Anastácio para auxiliar no restabelecimento da energia

Publicidade

Apagão

Energisa divulga nota de esclarecimento aos clientes de Anastácio e Aquidauana

ÚLTIMAS

Assistência Social

Prefeitura de Nioaque entrega van adaptada para transporte de idosos

Veículo será utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e recebeu investimento de mais de R$ 320 mil

Feminicídio

Companheiro é suspeito de matar jovem de 26 anos a facadas em MS

Crime ocorreu durante a madrugada; homem fugiu antes da chegada das equipes policiais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo