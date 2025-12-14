Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 01:08

Buscar

Últimas notícias
X
Anastácio

Amigos da Aldeinha são campeões dos Jogos do Inter Vila 

Competição esportiva no bairro Afonso Paim, em Anastácio, encerrou neste sábado (13)

Redação

Publicado em 14/12/2025 às 20:43

Atualizado em 14/12/2025 às 20:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A grande final dos Jogos do Inter Vila marcou o encerramento da competição esportiva no bairro Afonso Paim, em Anastácio (MS), na noite deste sábado (13). O evento reuniu atletas, familiares e moradores da comunidade, celebrando o esporte, a integração entre bairros e o incentivo à prática esportiva.

Sob a organização da presidência esportiva de Luiz Abidala, o torneio foi realizado com sucesso e contou com a participação de diversas equipes locais ao longo da competição. A final foi marcada por disputa acirrada e grande envolvimento do público presente.

O grande campeão desta edição foi o time Amigos da Aldeinha, que conquistou o título após uma atuação de destaque na decisão. A equipe demonstrou entrosamento, garra e espírito esportivo, sendo reconhecida pelo desempenho durante todo o campeonato.

Os Jogos do Inter Vila se consolidam como uma importante iniciativa para fortalecer o esporte amador em Anastácio, promovendo lazer, inclusão social e união entre os moradores. Ao final da competição, atletas e organização comemoraram o sucesso do evento e já criam expectativa para as próximas edições.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

Polícia

PM apreende 10 kg de cocaína após denúncia em Anastácio

Responsabilidade

CCZ de Anastácio incentiva adoção responsável de cães e gatos no fim de ano

Para adotar, é necessário cumprir alguns critérios que garantem o bem-estar do animal

Anastácio

Feira da Agricultura Familiar de Anastácio acontece nesta sexta

Publicidade

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

ÚLTIMAS

Desenvolvimento

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Deputado Federal Dagoberto Nogueira anunciou durante evento em Aquidauana a instalação de torre no distrito

Preocupação

Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos

A chuva intensa, acompanhada de muitos raios e trovões, provocou alagamentos em ruas importantes, deixou carros ilhados e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo