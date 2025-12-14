Amigos da Aldeinha são campeões dos Jogos do Inter Vila 

A grande final dos Jogos do Inter Vila marcou o encerramento da competição esportiva no bairro Afonso Paim, em Anastácio (MS), na noite deste sábado (13). O evento reuniu atletas, familiares e moradores da comunidade, celebrando o esporte, a integração entre bairros e o incentivo à prática esportiva.

Sob a organização da presidência esportiva de Luiz Abidala, o torneio foi realizado com sucesso e contou com a participação de diversas equipes locais ao longo da competição. A final foi marcada por disputa acirrada e grande envolvimento do público presente.

O grande campeão desta edição foi o time Amigos da Aldeinha, que conquistou o título após uma atuação de destaque na decisão. A equipe demonstrou entrosamento, garra e espírito esportivo, sendo reconhecida pelo desempenho durante todo o campeonato.

Os Jogos do Inter Vila se consolidam como uma importante iniciativa para fortalecer o esporte amador em Anastácio, promovendo lazer, inclusão social e união entre os moradores. Ao final da competição, atletas e organização comemoraram o sucesso do evento e já criam expectativa para as próximas edições.