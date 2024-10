Amigos homenageiam Elias durante velório em Anastácio

Arte

Segundo informado pelos familiares do ciclista, o velório será na igreja Adventista, próximo ao fórum de Anastácio, na rua Expedicionário, 1.600.

Amigos de Mazola vão se reunir no local com uniforme e bicicleta para homenageá-lo. Elias, que era taxista, representou Anastácio e Aquidauana no ciclismo.

Entenda

Mazola sempre pedalava no local conhecido pela prática de atividade física, quando na rodovia, a quase 12 km do trevo de Nioaque a Anastácio, houve a colisão.

Não foi divulgada a dinâmica do acidente e nem se o motociclista se feriu.

Elias foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.