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61 ANOS DE ANASTÁCIO

Ampliação do Hospital de Anastácio vai reforçar saúde no município

Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.

Redação

Publicado em 30/04/2026 às 18:55

Atualizado em 01/05/2026 às 08:10

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Prefeitura de Anastácio

A Anastácio segue investindo na melhoria dos serviços públicos durante as comemorações pelos 61 anos de emancipação. Na manhã desta semana, o prefeito Manoel Aparecido acompanhou de perto o andamento das obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.

Com a conclusão da obra, o hospital passará a contar com mais de 800 metros quadrados de área construída, ampliando de forma significativa sua capacidade de atendimento. A nova estrutura prevê a implantação de oito enfermarias com quatro leitos cada, totalizando 32 novas vagas de internação, sendo quatro destinadas ao isolamento de pacientes.

Além disso, o projeto contempla a criação de três novos consultórios, cada um com dois leitos, bem como espaços voltados ao suporte das equipes de saúde, como áreas de descanso para médicos e enfermeiros, cozinha, refeitório e sala de reunião, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento.

O investimento total na obra é de R$ 2,613 milhões, com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), com interveniência da AGESUL e da SEILOG, em parceria com o município e o Fundo Municipal de Saúde.

A visita contou com a presença da primeira-dama Valquiria Prates, do presidente da Câmara Lincoln Pellicioni, dos vereadores Manoel Luiz e Fabiano da Silva Corrêa, além de secretários municipais, do presidente da Abramastácio Aguinaldo Estadulho e da equipe técnica responsável pela obra, incluindo o arquiteto Douglas Ribeiro, a engenheira civil Ana Beatriz e a arquiteta e urbanista Jéssica Escobar.

A ampliação do hospital representa um avanço importante para a rede municipal de saúde, ampliando o acesso da população a serviços de internação e fortalecendo a estrutura de atendimento no município.

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